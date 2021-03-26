В России могут запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми

В России предложили запретить продажу алкогольной и табачной продукции покупателям, которые пришли в магазин с детьми. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Соответствующее письмо она направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

По словам детского омбудсмена, покупая алкоголь и сигареты в присутствии детей, родители тем самым вызывают у них интерес к этим товарам, что в дальнейшем может способствовать появлению у них вредных привычек. Омбудсмен напомнила о необходимости мер по снижению подросткового алкоголизма.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми", — цитирует текст письма RT.

Ранее Лайф рассказывал, что в рамках борьбы с подростковым алкоголизмом в России предлагалось запретить продажу детям безалкогольного пива, а также повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года.

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