Джо Байден может стать гостем Олимпиады в Токио

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о своём желании во время предстоящего визита в США пригласить на летние Олимпийские игры в Токио американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает японское издание Kyodo.

"Это было бы естественным, учитывая полученную от лидеров стран "Группы семи" поддержку проведения Игр", — сказал политик, отвечая на вопрос о своих планах касательно приглашения президента США.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом иностранные болельщики не смогут посетить соревнования по решению организаторов. Однако, как сообщал Лайф, в России появятся фан-зоны во время Олимпиады в Токио.

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