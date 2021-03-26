На "Фукусиме" обнаружили утечку радиационных отходов

На территории атомной электростанции "Фукусима-1" в Японии выявили утечку радиоактивных отходов. Гелеобразная жидкость, излучающая радиацию, была обнаружена на площадке для хранения контейнеров, сообщает ТАСС со ссылкой на японскую энергетическую компанию Tokyo Electric Power.

По данным предприятия, найденное вещество излучает около 13 миллизивертов в час. Сгусток, предположительно, появился в результате хранения отходов в повреждённом коррозией контейнере. Отмечается, что он находился на месте радиоактивной находки с января по март. В компании заверили, что повышения уровня радиационного фона в месте утечки не наблюдается.

Ранее Лайф сообщал, что в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, недалеко от эпицентра которого находилась АЭС "Фукусима-1". Отмечалось, что подземные толчки не помешали работе предприятия.

Авторы