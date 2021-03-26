Роспотребнадзор рассказал о трёх линиях защиты "Эпиваккороны"

Вакцина "Эпиваккорона", разработанная в центре "Вектор", формирует сразу три линии иммунной защиты. О принципе действия препарата сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

"Первая линия защиты формируется антителами, препятствующими взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Вторая линия защиты заключается в антителах, мешающих слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной и тем самым не дающих вирусу проникнуть в клетку", — рассказали в ведомстве.

Третья линия защиты активируется в случае, если вирусу каким-то образом удалось проникнуть внутрь клетки. После этого происходит активация специальных клеток иммунной системы человека, уничтожающих заражённые участки. Помимо антительного иммунного ответа препарат запускает и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не позволяет вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки.

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