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Роспотребнадзор рассказал о трёх линиях защиты "Эпиваккороны"

Помимо антительного иммунного ответа препарат запускает и Т-клеточный ответ.

26 марта 2021, 04:42
<p>Коронавирус. Фото ©<a href="http://www.chinacdc.cn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> The Chinese disease prevention authority</a></p>

Коронавирус. Фото © The Chinese disease prevention authority

Вакцина "Эпиваккорона", разработанная в центре "Вектор", формирует сразу три линии иммунной защиты. О принципе действия препарата сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

"Первая линия защиты формируется антителами, препятствующими взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Вторая линия защиты заключается в антителах, мешающих слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной и тем самым не дающих вирусу проникнуть в клетку", — рассказали в ведомстве.

Третья линия защиты активируется в случае, если вирусу каким-то образом удалось проникнуть внутрь клетки. После этого происходит активация специальных клеток иммунной системы человека, уничтожающих заражённые участки. Помимо антительного иммунного ответа препарат запускает и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не позволяет вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки.

В Роспотребнадзоре оценили безопасность вакцины "Эпиваккорона"

В Роспотребнадзоре оценили безопасность вакцины "Эпиваккорона"

Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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