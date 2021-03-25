Зеленский снял с производителей вакцин ответственность за последствия прививки
Нововведение принято для того, чтобы Киев мог получать препараты по программе COVAX.
Фото © Zuma / TASS
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает производителей антиковидных вакцин от ответственности за возможные последствия прививки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что нововведение обеспечивает возможность получения вакцин и препаратов "для специфической профилактики коронавирусной болезни" от ведущих производителей по программе механизма COVAX и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий.
Согласно закону, производитель или владелец регистрационного удостоверения освобождается от ответственности за любые последствия, вызванные применением вакцины, если она использовалась по инструкции. В случае их наступления государство самостоятельно выплачивает компенсацию пострадавшим. Кроме того, в пояснительной записке к документу отмечается, что за последствия прививки не несут ответственности медики и другие лица, привлечённые к мероприятиям по вакцинации.
Накануне Украина за сутки побила два рекорда по коронавирусу. С начала пандемии в стране заразилось почти 1,6 миллиона жителей.
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