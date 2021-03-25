Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Зеленский снял с производителей вакцин ответственность за последствия прививки

Нововведение принято для того, чтобы Киев мог получать препараты по программе COVAX.

25 марта 2021, 23:44
<p>Фото © Zuma / TASS</p>

Фото © Zuma / TASS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает производителей антиковидных вакцин от ответственности за возможные последствия прививки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что нововведение обеспечивает возможность получения вакцин и препаратов "для специфической профилактики коронавирусной болезни" от ведущих производителей по программе механизма COVAX и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий.

Согласно закону, производитель или владелец регистрационного удостоверения освобождается от ответственности за любые последствия, вызванные применением вакцины, если она использовалась по инструкции. В случае их наступления государство самостоятельно выплачивает компенсацию пострадавшим. Кроме того, в пояснительной записке к документу отмечается, что за последствия прививки не несут ответственности медики и другие лица, привлечённые к мероприятиям по вакцинации.

На Украине второй человек умер после прививки индийской вакциной от ковида

На Украине второй человек умер после прививки индийской вакциной от ковида

Накануне Украина за сутки побила два рекорда по коронавирусу. С начала пандемии в стране заразилось почти 1,6 миллиона жителей.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1