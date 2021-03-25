Зеленский снял с производителей вакцин ответственность за последствия прививки

Отмечается, что нововведение обеспечивает возможность получения вакцин и препаратов "для специфической профилактики коронавирусной болезни" от ведущих производителей по программе механизма COVAX и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий.

Согласно закону, производитель или владелец регистрационного удостоверения освобождается от ответственности за любые последствия, вызванные применением вакцины, если она использовалась по инструкции. В случае их наступления государство самостоятельно выплачивает компенсацию пострадавшим. Кроме того, в пояснительной записке к документу отмечается, что за последствия прививки не несут ответственности медики и другие лица, привлечённые к мероприятиям по вакцинации.