"Может, раньше умрёт?!" Мэр Харькова жёстко пошутил в "Тиктоке" о смерти подчинённого без прививки

Мэр Харькова жёстко пошутил в "Тиктоке" о смерти подчинённого. Видео © TikTok / igorterehov

На Украине и.о. главы Харькова Игорь Терехов опубликовал у себя в "Тиктоке" видео с заседания городского совета на тему вакцинации населения. На кадрах чиновник шутливо требует от депутатов "прилюдно" привиться.

В ответ народные избранники заявляют о том, что вакцина индийская. Терехов же начинает уговаривать одного из участников дискуссии и предлагает сделать ему прививку первому. Тот от идеи не в восторге. Предложение градоначальника собеседник отклоняет, сказав: "Не хочу индийскую. Pfizer, пожалуйста". Терехов его призывает самостоятельно купить американскую вакцину. Депутат отвечает: "Не вопрос".

"Что значит "не вопрос"? Не делайте ему прививку", — с улыбкой говорит Терехов, а его собеседник смеётся и заканчивает за него мысль: "Может раньше умрёт, да?!"

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