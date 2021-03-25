"Может, раньше умрёт?!" Мэр Харькова жёстко пошутил в "Тиктоке" о смерти подчинённого без прививки
Градоначальник поспорил с сотрудниками, отказавшимися прививаться индийской вакциной.
Мэр Харькова жёстко пошутил в "Тиктоке" о смерти подчинённого. Видео © TikTok / igorterehov
На Украине и.о. главы Харькова Игорь Терехов опубликовал у себя в "Тиктоке" видео с заседания городского совета на тему вакцинации населения. На кадрах чиновник шутливо требует от депутатов "прилюдно" привиться.
В ответ народные избранники заявляют о том, что вакцина индийская. Терехов же начинает уговаривать одного из участников дискуссии и предлагает сделать ему прививку первому. Тот от идеи не в восторге. Предложение градоначальника собеседник отклоняет, сказав: "Не хочу индийскую. Pfizer, пожалуйста". Терехов его призывает самостоятельно купить американскую вакцину. Депутат отвечает: "Не вопрос".
"Что значит "не вопрос"? Не делайте ему прививку", — с улыбкой говорит Терехов, а его собеседник смеётся и заканчивает за него мысль: "Может раньше умрёт, да?!"
Напомним, депутат от украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин пригрозил увольнениями тем украинским медикам, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом CoviShield. При этом опасения врачей о безопасности данной вакцины вполне обоснованны. Ранее в Одессе 22 медработника почувствовали резкое ухудшение состояния после вакцинации препаратом CoviShield от компании AstraZeneca. После этого страну накрыл массовый отказ от вакцинации. Экс-президент Незалежной Пётр Порошенко тоже оказался не в восторге от вакцины, он назвал её словом на букву "г". А действующему главе государства Владимиру Зеленскому нормально — он сам демонстративно привился индийской разработкой.
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