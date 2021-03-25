Путин проведёт заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"
На мероприятии будут подведены итоги работы за три года, в том числе опыт дистанционного формата в 2020 году.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 26 марта, примет участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба Кремля.
На мероприятии стартует четвёртый сезон конкурса "Лидеры России" и второй сезон конкурса для школьников "Большая перемена". Также планируется подвести итоги работы платформы за три года. Речь пойдёт о флагманских проектах "Лидеры России", "Цифровой прорыв", "Большая перемена", "Мастера гостеприимства", "Я профессионал", "Профстажировки 2.0", "Топ-блог", "Учитель будущего", программа "Наставничество".
"На заседании мы подведём предварительные итоги работы АНО "Россия — страна возможностей" за 2020 год, в том числе обсудим опыт проведения мероприятий в дистанционном формате. На повестке заседания также возможные варианты развития уже действующих проектов, новые инициативы и мероприятия на текущий год", — рассказал ТАСС генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.
По его словам, особенность заседания наблюдательного совета заключается в участии финалистов и победителей проектов, которые предлагают различные инициативы и делятся собственным опытом.
Выбор редакции
Путину показали, где Николай Басков проходил театральный "курс молодого бойца"
На конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" поступило уже более пяти тысяч заявок
Байден усомнился в выводе американских войск из Афганистана к 1 мая
"Может, раньше умрёт?!" Мэр Харькова жёстко пошутил в "Тиктоке" о смерти подчинённого без прививки
Турция начала переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V"
Комментариев: 0