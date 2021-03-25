Путин проведёт заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 26 марта, примет участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба Кремля.

На мероприятии стартует четвёртый сезон конкурса "Лидеры России" и второй сезон конкурса для школьников "Большая перемена". Также планируется подвести итоги работы платформы за три года. Речь пойдёт о флагманских проектах "Лидеры России", "Цифровой прорыв", "Большая перемена", "Мастера гостеприимства", "Я профессионал", "Профстажировки 2.0", "Топ-блог", "Учитель будущего", программа "Наставничество".

"На заседании мы подведём предварительные итоги работы АНО "Россия — страна возможностей" за 2020 год, в том числе обсудим опыт проведения мероприятий в дистанционном формате. На повестке заседания также возможные варианты развития уже действующих проектов, новые инициативы и мероприятия на текущий год", — рассказал ТАСС генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.

По его словам, особенность заседания наблюдательного совета заключается в участии финалистов и победителей проектов, которые предлагают различные инициативы и делятся собственным опытом.

Ранее Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить соцгарантии россиян.

Авторы