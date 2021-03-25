Байден усомнился в выводе американских войск из Афганистана к 1 мая
Хозяин Белого дома полагает, что солдаты будут пребывать в южноазиатской стране ещё около полугода.
Скриншот © Twitter / WhiteHouse
Президент США Джо Байден в ходе первой официальной пресс-конференции заявил, что "не может представить" присутствие американских войск в Афганистане в следующем году. Однако будет затруднительно вывести их до 1 мая, как обещал его предшественник Дональд Трамп.
Глава государства отметил, что госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе проводил активные консультации по этому вопросу, также переговоры с союзниками и Кабулом вели высокопоставленные чиновники администрации. Вашингтон полагает, что американские солдаты будут пребывать в южноазиатской стране ещё около полугода. Байден пояснил, что уложиться в срок до 1 мая будет сложно "только по тактическим причинам".
"Мы не останемся надолго. Мы уйдём. Вопрос в том, когда мы уйдем", — подчеркнул президент.
Байден добавил, что рассчитывает на начало процесса примирения в Афганистане "под эгидой ООН", что позволит "прекратить войну".
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