"Совсем скоро они придут": Катя Лель снова заявила о встрече с инопланетянами прямо в центре Москвы
По мнению артистки, зелёные человечки избрали её для какой-то особой миссии, а на других планетах уже ходит парочка клонов российской звезды.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / katyalelofficial / Pixabay
Певица Катя Лель неоднократно рассказывала о своих встречах с инопланетянами. Несмотря на то что многие смеются над ней, она продолжает верить в существование внеземных цивилизаций и заявляет, что люди просто ещё не созрели для осознания.
"Если вы обратили внимание, в разных странах мира они появляются всё чаще и чаще. И совсем скоро они придут. Я их часто вижу. Энергетически я это очень чувствую, у меня есть с ними большая связь. Если тебя избирают для чего-то, значит, так надо", — сказала артистка в интервью "Комсомольской правде".
Лель добавила, что недавно видела летающую тарелку в центре Москвы из окна своего дома. Певица также объяснила, почему представители инопланетного разума избрали именно её для контактов.
По словам артистки, из прошлых воплощений у неё есть внеземная ДНК, а зубы, которые они забрали у неё в 1990 году, были им необходимы. Катя уверена, что у неё есть два клона на разных планетах.
Напомним, Катя Лель два года назад рассказала о своей встрече с инопланетянами, которая состоялась 9 июня 1990 года в её родном доме в Нальчике. Тогда космические пришельцы, по утверждению звезды, украли у неё несколько зубов, но никакой боли или дискомфорта она не ощутила. Следующие контакты с зелёными человечками настолько впечатлили девушку, что она обрела музыкальный дар.
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