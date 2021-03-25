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"Совсем скоро они придут": Катя Лель снова заявила о встрече с инопланетянами прямо в центре Москвы

По мнению артистки, зелёные человечки избрали её для какой-то особой миссии, а на других планетах уже ходит парочка клонов российской звезды.

25 марта 2021, 21:07
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKregALB1NT/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">katyalelofficial</a> / Pixabay</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / katyalelofficial / Pixabay

Певица Катя Лель неоднократно рассказывала о своих встречах с инопланетянами. Несмотря на то что многие смеются над ней, она продолжает верить в существование внеземных цивилизаций и заявляет, что люди просто ещё не созрели для осознания.

"Если вы обратили внимание, в разных странах мира они появляются всё чаще и чаще. И совсем скоро они придут. Я их часто вижу. Энергетически я это очень чувствую, у меня есть с ними большая связь. Если тебя избирают для чего-то, значит, так надо", — сказала артистка в интервью "Комсомольской правде".

Лель добавила, что недавно видела летающую тарелку в центре Москвы из окна своего дома. Певица также объяснила, почему представители инопланетного разума избрали именно её для контактов.

Катя Лель после встречи с инопланетянами убеждает дочь не идти по её стопам

Катя Лель после встречи с инопланетянами убеждает дочь не идти по её стопам

По словам артистки, из прошлых воплощений у неё есть внеземная ДНК, а зубы, которые они забрали у неё в 1990 году, были им необходимы. Катя уверена, что у неё есть два клона на разных планетах.

Напомним, Катя Лель два года назад рассказала о своей встрече с инопланетянами, которая состоялась 9 июня 1990 года в её родном доме в Нальчике. Тогда космические пришельцы, по утверждению звезды, украли у неё несколько зубов, но никакой боли или дискомфорта она не ощутила. Следующие контакты с зелёными человечками настолько впечатлили девушку, что она обрела музыкальный дар.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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