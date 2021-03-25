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В Башкирии муж облил бензином жену и поджёг

63-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью.

25 марта 2021, 20:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Житель башкирского Белорецка 22 марта 2021 года во время семейного скандала на бытовой почве облил жену бензином и поджёг её. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, мужчина у себя в квартире в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 63-летней супругой. Сначала он несколько раз ударил её, а потом облил бензином и поджёг.

"Женщина до этого успела позвонить родным и попросить вызвать полицию. Прибывшие полицейские вскрыли дверь и вызвали скорую. Она была госпитализирована с ожогами 80% тела. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, вечером того же дня потерпевшая скончалась в больнице. Мужчина отравился продуктами горения и потерял сознание. Ему оказана помощь", — уточнили в ведомстве.

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Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все причины и условия, способствовавшие совершённому преступлению.

Ранее Лайф писал о том, что под Красноярском мужчина из ревности облил свою знакомую спиртом и поджёг.

Авторы
Юлия Коновалова

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