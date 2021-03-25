Норвежский прыгун с трамплина потерял равновесие и рухнул на склон со скоростью 102 км/ч. Видео © Twitter/bo0nkers

Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде потерял равновесие в момент прыжка и рухнул на склон со скоростью 102 км/ч. О состоянии олимпийского чемпиона рассказал начальник сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Клас Бреде Братен.

Инцидент произошёл во время разминки на этапе чемпионата Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице. Спортсмен прокатился вниз практически до конца трассы и потерял сознание. Танде доставили на вертолёте в больницу в Любляну, он находится в стабильном состоянии, дышит сам, ему предстоит пройти обследование.

"У него перелом ключицы, есть подозрение на травму лёгкого. Даниэль будет находиться в искусственной коме по крайней мере до завтра, чтобы уменьшить нагрузку на его мозг. Но опасности для жизни после проведённых обследований не обнаружено", — цитирует Братена NRK.

На счету 27-летнего Танде золотая медаль Олимпийских игр 2018 года и серебряная награда чемпионата мира – 2017. Он является четырёхкратным чемпионом мира.

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