Норвежский прыгун с трамплина потерял равновесие и рухнул на склон со скоростью 102 км/ч — видео
Спортсмен находится в искусственной коме.
Фото © Newspix.pl / Tomasz Markowski
Норвежский прыгун с трамплина потерял равновесие и рухнул на склон со скоростью 102 км/ч. Видео © Twitter/bo0nkers
Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде потерял равновесие в момент прыжка и рухнул на склон со скоростью 102 км/ч. О состоянии олимпийского чемпиона рассказал начальник сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Клас Бреде Братен.
Инцидент произошёл во время разминки на этапе чемпионата Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице. Спортсмен прокатился вниз практически до конца трассы и потерял сознание. Танде доставили на вертолёте в больницу в Любляну, он находится в стабильном состоянии, дышит сам, ему предстоит пройти обследование.
"У него перелом ключицы, есть подозрение на травму лёгкого. Даниэль будет находиться в искусственной коме по крайней мере до завтра, чтобы уменьшить нагрузку на его мозг. Но опасности для жизни после проведённых обследований не обнаружено", — цитирует Братена NRK.
На счету 27-летнего Танде золотая медаль Олимпийских игр 2018 года и серебряная награда чемпионата мира – 2017. Он является четырёхкратным чемпионом мира.
Ранее Лайф сообщал, как американский защитник жёстко сбил Малкина во время матча НХЛ.
Выбор редакции
В Петербурге в больнице открыли дополнительные отделения для неудачливых лыжников и саночников
В Сети жестоко высмеяли Байдена, выложив видео с его следующим падением, которое станет и последним
Дубль нападающего Мамина приблизил ЦСКА к полуфиналу Кубка Гагарина
Режиссёр боевика "Годзилла против Конга" сравнил монстров и назвал сильнейшего
В Башкирии муж облил бензином жену и поджёг
Комментариев: 0