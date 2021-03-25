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Лайф узнал о состоянии выживших при крушении вертолёта под Калининградом

Спасатели некоторое время провели в ледяной воде.

25 марта 2021, 20:16
<p>Фото © МЧС России</p>

Фото © МЧС России

Выжившие при жёсткой посадке вертолёта Ка-32 МЧС России в Калининградской области доставлены в полесскую ЦРБ. Лайф публикует список пострадавших.

  1. Николай Белостоцкий 26.11.1965 г.р. — госпитализирован с переохлаждением и высокой температурой.
  2. Роман Малай 01.06.1975 г.р. — находится в состоянии средней степени тяжести, у него переохлаждение, а также подозрение на сотрясение головного мозга и отравление парами керосина.

Погибший — Сергей Еремеев 1964 г.р.

Один спасатель погиб при падении вертолёта МЧС в залив под Калининградом

Один спасатель погиб при падении вертолёта МЧС в залив под Калининградом

Ранее сообщалось, что в районе посёлка Каштак в Чите парашютист во время прыжка зацепился за хвост вертолёта, это произошло на высоте около двух километров.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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