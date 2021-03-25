Лайф узнал о состоянии выживших при крушении вертолёта под Калининградом
Спасатели некоторое время провели в ледяной воде.
Фото © МЧС России
Выжившие при жёсткой посадке вертолёта Ка-32 МЧС России в Калининградской области доставлены в полесскую ЦРБ. Лайф публикует список пострадавших.
- Николай Белостоцкий 26.11.1965 г.р. — госпитализирован с переохлаждением и высокой температурой.
- Роман Малай 01.06.1975 г.р. — находится в состоянии средней степени тяжести, у него переохлаждение, а также подозрение на сотрясение головного мозга и отравление парами керосина.
Погибший — Сергей Еремеев 1964 г.р.
Ранее сообщалось, что в районе посёлка Каштак в Чите парашютист во время прыжка зацепился за хвост вертолёта, это произошло на высоте около двух километров.
Лента новостей
Небо, журналисты, торт: стало известно, как Лавров отметил свой день рождения
сегодня в 19:57
В Москве следователя задержали за кражу 25 млн рублей из сейфа с вещдоками
сегодня в 19:49
"Там какие-то отклонения нервные": Лера Кудрявцева выписалась из больницы и рассказала об окровавленном госте, проникшем в её палату
сегодня в 19:49
Выбор редакции
Один спасатель погиб при падении вертолёта МЧС в залив под Калининградом
"Поеду домой и запру вас в автомобиле": В Калининграде таксист сорвался на клиентке и отказался везти её за 165 рублей
В Башкирии муж облил бензином жену и поджёг
Есть первое золото: Россияне Мишина и Галлямов стали чемпионами мира по фигурному катанию
Режиссёр боевика "Годзилла против Конга" сравнил монстров и назвал сильнейшего
Комментариев: 0