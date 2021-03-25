Небо, журналисты, торт: стало известно, как Лавров отметил свой день рождения
Именно представители прессы подарили главе российской дипломатии ироничную защитную маску.
Фото © Instagram / mid.rus
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил свой прошедший день рождения на борту самолёта в компании представителей прессы. Фото опубликованы в официальном инстаграме ведомства.
"На обратном пути из Сеула в Москву Сергей Лавров отметил прошедший день рождения с журналистским пулом. Тем самым, который подарил облетевшую весь мир маску fckng qrntn. Так что квиты", — отмечается в публикации.
На кадрах Лавров в неформальном сером костюме угостил тортом журналисток.
Лента новостей
В Москве следователя задержали за кражу 25 млн рублей из сейфа с вещдоками
сегодня в 19:49
"Там какие-то отклонения нервные": Лера Кудрявцева выписалась из больницы и рассказала об окровавленном госте, проникшем в её палату
сегодня в 19:49
В Набережных Челнах маленькие дети нашли родителей мёртвыми: муж задушил жену из-за развода и покончил с собой
сегодня в 19:36
Выбор редакции
Лавров назвал Южную Корею важным и перспективным партнёром России
"Усидеть на двух стульях не удастся": В МИД призвали НАТО определиться с позицией по России
Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины
Режиссёр боевика "Годзилла против Конга" сравнил монстров и назвал сильнейшего
В Башкирии муж облил бензином жену и поджёг
Комментариев: 0