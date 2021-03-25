Небо, журналисты, торт: стало известно, как Лавров отметил свой день рождения

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил свой прошедший день рождения на борту самолёта в компании представителей прессы. Фото опубликованы в официальном инстаграме ведомства.

"На обратном пути из Сеула в Москву Сергей Лавров отметил прошедший день рождения с журналистским пулом. Тем самым, который подарил облетевшую весь мир маску fckng qrntn. Так что квиты", — отмечается в публикации.