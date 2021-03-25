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Небо, журналисты, торт: стало известно, как Лавров отметил свой день рождения

Именно представители прессы подарили главе российской дипломатии ироничную защитную маску.

25 марта 2021, 19:57
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CM2dWhNsgJn/?igshid=1ubfpl8kyl0g1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> mid.rus</a></p>

Фото © Instagram / mid.rus

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил свой прошедший день рождения на борту самолёта в компании представителей прессы. Фото опубликованы в официальном инстаграме ведомства.

"На обратном пути из Сеула в Москву Сергей Лавров отметил прошедший день рождения с журналистским пулом. Тем самым, который подарил облетевшую весь мир маску fckng qrntn. Так что квиты", — отмечается в публикации.

FCKNG QRNTN: Лавров прибыл в Китай в маске с провокационной надписью

FCKNG QRNTN: Лавров прибыл в Китай в маске с провокационной надписью

На кадрах Лавров в неформальном сером костюме угостил тортом журналисток.

Ранее эксперт по этикету объяснила значение ироничной маски Лаврова.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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