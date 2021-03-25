"Там какие-то отклонения нервные": Лера Кудрявцева выписалась из больницы и рассказала об окровавленном госте, проникшем в её палату
Телеведущая отметила, что мужчина был не в себе.
Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий
Радио- и телеведущую Леру Кудрявцеву выписали из больницы, куда она ранее была госпитализирована из-за "сбоев в физике". Об этом сообщает телеканал "360".
"Я уже дома. Всё хорошо. Просто нужно больше отдыхать. Нервишки шалят. Мужчина в крови — это пипец был", — поделилась Кудрявцева, говоря о странном госте, который ворвался в её больничную палату в окровавленной одежде.
Телеведущая считает, что мужчина был не в себе.
"Ему 83 года, то ли там деменция, то ли какие-то отклонения нервные. Я не знаю, чего он хотел. Но у меня-то было ощущение, что конкретно пришёл меня, это… Ну, в общем, ужас", — отметила Кудрявцева.
Напомним, что за последний год Кудрявцевой не единожды пришлось обращаться в больницу. Она перенесла срочную операцию на груди из-за лопнувшего имплантата, переболела коронавирусом и сломала крестец, оказавшись в инвалидной коляске.
Лента новостей
В Набережных Челнах маленькие дети нашли родителей мёртвыми: муж задушил жену из-за развода и покончил с собой
сегодня в 19:36
Один спасатель погиб при падении вертолёта МЧС в залив под Калининградом
сегодня в 19:34
Засудивший Моргенштерна автор песни "Путин — молодец" теперь решил взяться за Егора Крида
сегодня в 19:25
Выбор редакции
"Думала, идёт убивать": В палату к Кудрявцевой пробрался окровавленный мужчина
Фармацевтического короля Шпигеля госпитализировали в реанимацию
Засудивший Моргенштерна автор песни "Путин — молодец" теперь решил взяться за Егора Крида
Есть первое золото: Россияне Мишина и Галлямов стали чемпионами мира по фигурному катанию
Режиссёр боевика "Годзилла против Конга" сравнил монстров и назвал сильнейшего
Комментариев: 0