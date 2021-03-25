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"Там какие-то отклонения нервные": Лера Кудрявцева выписалась из больницы и рассказала об окровавленном госте, проникшем в её палату

Телеведущая отметила, что мужчина был не в себе.

25 марта 2021, 19:49
<p>Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

Радио- и телеведущую Леру Кудрявцеву выписали из больницы, куда она ранее была госпитализирована из-за "сбоев в физике". Об этом сообщает телеканал "360".

"Я уже дома. Всё хорошо. Просто нужно больше отдыхать. Нервишки шалят. Мужчина в крови — это пипец был", — поделилась Кудрявцева, говоря о странном госте, который ворвался в её больничную палату в окровавленной одежде.

"Испугалась я прилично": Лера Кудрявцева прямо со съёмок загремела в реанимацию

"Испугалась я прилично": Лера Кудрявцева прямо со съёмок загремела в реанимацию

Телеведущая считает, что мужчина был не в себе.

"Ему 83 года, то ли там деменция, то ли какие-то отклонения нервные. Я не знаю, чего он хотел. Но у меня-то было ощущение, что конкретно пришёл меня, это… Ну, в общем, ужас", — отметила Кудрявцева.

"Физика даёт сбой": Кудрявцева рассказала, почему загремела в реанимацию

"Физика даёт сбой": Кудрявцева рассказала, почему загремела в реанимацию

Напомним, что за последний год Кудрявцевой не единожды пришлось обращаться в больницу. Она перенесла срочную операцию на груди из-за лопнувшего имплантата, переболела коронавирусом и сломала крестец, оказавшись в инвалидной коляске.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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