Засудивший Моргенштерна автор песни "Путин — молодец" теперь решил взяться за Егора Крида

Автор песни "Владимир Путин — молодец" Олег Лихачёв отсудил у Моргенштерна 300 тысяч рублей за использование в "Тиктоке" его композиции. Теперь он по этому же поводу намерен подать в суд на другого артиста — Егора Крида — за то, что тот открывал рот под эту же композицию. Об этом Лихачёв рассказал Лайфу.