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Засудивший Моргенштерна автор песни "Путин — молодец" теперь решил взяться за Егора Крида

Сумма иска — миллион рублей.

25 марта 2021, 19:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/egorkreed/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">egorkreed</a></p>

Фото © Instagram / egorkreed

Автор песни "Владимир Путин — молодец" Олег Лихачёв отсудил у Моргенштерна 300 тысяч рублей за использование в "Тиктоке" его композиции. Теперь он по этому же поводу намерен подать в суд на другого артиста — Егора Крида — за то, что тот открывал рот под эту же композицию. Об этом Лихачёв рассказал Лайфу.

"С Егором Кридом на днях утвердят дату и будет первое судебное заседание в Москве, тоже относительно нарушения авторских прав песни "Владимир Путин — молодец!". Сумма иска — миллион рублей. На госпошлину иска по Криду я занял у друзей своих, прокомментировал мужчина.

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Он отметил, что вместо извинений готов получить от обоих исполнителей предложение на совместное творчество.

Ранее Лайф писал, что Егор Крид собрался копить на "новый Rolls" штрафами от тех, кто втихаря фотографирует его с 19-летней тиктокершей.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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