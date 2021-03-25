Засудивший Моргенштерна автор песни "Путин — молодец" теперь решил взяться за Егора Крида
Сумма иска — миллион рублей.
Фото © Instagram / egorkreed
Автор песни "Владимир Путин — молодец" Олег Лихачёв отсудил у Моргенштерна 300 тысяч рублей за использование в "Тиктоке" его композиции. Теперь он по этому же поводу намерен подать в суд на другого артиста — Егора Крида — за то, что тот открывал рот под эту же композицию. Об этом Лихачёв рассказал Лайфу.
"С Егором Кридом на днях утвердят дату и будет первое судебное заседание в Москве, тоже относительно нарушения авторских прав песни "Владимир Путин — молодец!". Сумма иска — миллион рублей. На госпошлину иска по Криду я занял у друзей своих, — прокомментировал мужчина.
Он отметил, что вместо извинений готов получить от обоих исполнителей предложение на совместное творчество.
Ранее Лайф писал, что Егор Крид собрался копить на "новый Rolls" штрафами от тех, кто втихаря фотографирует его с 19-летней тиктокершей.
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