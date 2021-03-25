Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины
Она предполагает готовность к "сдерживанию агрессии".
Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны об утверждении стратегии военной безопасности страны. Документ, в частности, предусматривает членство в НАТО, а также прекращение "временной оккупации" РФ части территории.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О стратегии военной безопасности Украины", — говорится в указе лидера Незалежной.
В документе отмечается, что реализация стратегии будет способствовать "интеграции Украины в евро-атлантическое пространство и приобретению членства в НАТО". Он предполагает также готовность к "сдерживанию агрессии", но не ставит перед страной цель достигнуть военного паритета с Россией.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов призвал украинцев отказаться от использования термина "Донбасс".
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