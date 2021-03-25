Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны об утверждении стратегии военной безопасности страны. Документ, в частности, предусматривает членство в НАТО, а также прекращение "временной оккупации" РФ части территории.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О стратегии военной безопасности Украины", — говорится в указе лидера Незалежной.

В документе отмечается, что реализация стратегии будет способствовать "интеграции Украины в евро-атлантическое пространство и приобретению членства в НАТО". Он предполагает также готовность к "сдерживанию агрессии", но не ставит перед страной цель достигнуть военного паритета с Россией.