Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Она предполагает готовность к "сдерживанию агрессии".

25 марта 2021, 19:20
<p>Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны об утверждении стратегии военной безопасности страны. Документ, в частности, предусматривает членство в НАТО, а также прекращение "временной оккупации" РФ части территории.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О стратегии военной безопасности Украины", — говорится в указе лидера Незалежной.

В документе отмечается, что реализация стратегии будет способствовать "интеграции Украины в евро-атлантическое пространство и приобретению членства в НАТО". Он предполагает также готовность к "сдерживанию агрессии", но не ставит перед страной цель достигнуть военного паритета с Россией.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов призвал украинцев отказаться от использования термина "Донбасс".

Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма

Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1