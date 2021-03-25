В Минске задержаны двое российских журналистов
Пока нет какой-либо информации от правоохранительных органов города.
Фото © ТАСС / EPA
При освещении акций протеста в Минске задержаны корреспондент газеты "Коммерсант" Кирилл Кривошеев и фотограф "Известий" Павел Волков. Об этом пишет "Коммерсант".
"В Минске при освещении акций протеста задержан корреспондент "Коммерсанта" Кирилл Кривошеев. Он находится в РУВД "Октябрьское". Вместе с ним задержан фотограф "Известий" Павел Волков", — сообщает газета.
25 марта оппозиция Белоруссии традиционно организует празднование Дня воли. Эта дата приурочена к годовщине провозглашения Белорусской народной республики 25 марта 1918 года.
Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.
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