Собянин: Система здравоохранения в Москве справляется с нагрузкой
Однако специалисты не исключают резкого роста заболеваемости.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил удовлетворённость системой здравоохранения города. Он сделал такое заявление в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"Сегодня мы держимся практически на одной планке — небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение", — заявил Собянин.
Градоначальник добавил, специалисты следят за обстановкой в городе и не исключают резкого роста заболеваемости ковидом. Но многие жители уже прошли вакцинацию, так что такая вероятность ниже, чем ранее.
Как сообщал Лайф, в Москве от коронавируса привили около миллиона человек. 40% из этого количества — это люди старшего поколения.
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