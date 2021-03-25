Собянин: Система здравоохранения в Москве справляется с нагрузкой

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил удовлетворённость системой здравоохранения города. Он сделал такое заявление в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Сегодня мы держимся практически на одной планке — небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение", — заявил Собянин.

Градоначальник добавил, специалисты следят за обстановкой в городе и не исключают резкого роста заболеваемости ковидом. Но многие жители уже прошли вакцинацию, так что такая вероятность ниже, чем ранее.

Как сообщал Лайф, в Москве от коронавируса привили около миллиона человек. 40% из этого количества — это люди старшего поколения.

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