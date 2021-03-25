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Собянин: Система здравоохранения в Москве справляется с нагрузкой

Однако специалисты не исключают резкого роста заболеваемости.

25 марта 2021, 18:48
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил удовлетворённость системой здравоохранения города. Он сделал такое заявление в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Сегодня мы держимся практически на одной планке — небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение", — заявил Собянин.

Градоначальник добавил, специалисты следят за обстановкой в городе и не исключают резкого роста заболеваемости ковидом. Но многие жители уже прошли вакцинацию, так что такая вероятность ниже, чем ранее.

Собянин рассказал о росте числа больных коронавирусом среди пожилых москвичей

Собянин рассказал о росте числа больных коронавирусом среди пожилых москвичей

Как сообщал Лайф, в Москве от коронавируса привили около миллиона человек. 40% из этого количества — это люди старшего поколения.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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