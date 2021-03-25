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200 миллионов доз за 100 дней: Байден объявил новую цель по вакцинации в США

Намеченные планы должны быть реализованы к маю.

25 марта 2021, 18:38
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1374561004865064960/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WhiteHouse</a></p>

Фото © Twitter/WhiteHouse

Президент США Джо Байден поставил новую цель по вакцинации против коронавируса населения Соединённых Штатов. Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции.

Американский лидер планирует вакцинировать 200 миллионов человек за 100 дней на посту главы государства. Он отметил, что 8 декабря поставил цель привить 100 миллионов за этот срок, но уже на 58-й день было выполнено.

"Сегодня я ставлю вторую цель, а именно: к моему сотому дню пребывания на посту президента мы сделаем 200 миллионов прививок. Именно 200 миллионов доз за 100 дней", — подчеркнул Байден.

Напомним, инаугурация президента США состоялась 20 января 2021 года. Таким образом, намеченные планы должны быть реализованы к маю.

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Соединённые Штаты занимают первое место в мире по заболеваемости и смертности от коронавируса. С начала пандемии заразилось более 30 миллионов человек, умерло 545,4 тысячи.

Ранее Байден объявил о намерении баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2024 году.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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