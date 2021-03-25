200 миллионов доз за 100 дней: Байден объявил новую цель по вакцинации в США
Намеченные планы должны быть реализованы к маю.
Фото © Twitter/WhiteHouse
Президент США Джо Байден поставил новую цель по вакцинации против коронавируса населения Соединённых Штатов. Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции.
Today, President Biden announced a new vaccination goal: 200 million shots in his first 100 days in office.— The White House (@WhiteHouse) March 25, 2021
Our Administration is committed to getting America vaccinated as quickly as possible so we can finally turn the page on COVID-19. pic.twitter.com/SPNVWch1hC
Американский лидер планирует вакцинировать 200 миллионов человек за 100 дней на посту главы государства. Он отметил, что 8 декабря поставил цель привить 100 миллионов за этот срок, но уже на 58-й день было выполнено.
"Сегодня я ставлю вторую цель, а именно: к моему сотому дню пребывания на посту президента мы сделаем 200 миллионов прививок. Именно 200 миллионов доз за 100 дней", — подчеркнул Байден.
Напомним, инаугурация президента США состоялась 20 января 2021 года. Таким образом, намеченные планы должны быть реализованы к маю.
Соединённые Штаты занимают первое место в мире по заболеваемости и смертности от коронавируса. С начала пандемии заразилось более 30 миллионов человек, умерло 545,4 тысячи.
Ранее Байден объявил о намерении баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2024 году.
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