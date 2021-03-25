200 миллионов доз за 100 дней: Байден объявил новую цель по вакцинации в США

Президент США Джо Байден поставил новую цель по вакцинации против коронавируса населения Соединённых Штатов. Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции.

Today, President Biden announced a new vaccination goal: 200 million shots in his first 100 days in office.



Our Administration is committed to getting America vaccinated as quickly as possible so we can finally turn the page on COVID-19. pic.twitter.com/SPNVWch1hC — The White House (@WhiteHouse) March 25, 2021

Американский лидер планирует вакцинировать 200 миллионов человек за 100 дней на посту главы государства. Он отметил, что 8 декабря поставил цель привить 100 миллионов за этот срок, но уже на 58-й день было выполнено.

"Сегодня я ставлю вторую цель, а именно: к моему сотому дню пребывания на посту президента мы сделаем 200 миллионов прививок. Именно 200 миллионов доз за 100 дней", — подчеркнул Байден.

Напомним, инаугурация президента США состоялась 20 января 2021 года. Таким образом, намеченные планы должны быть реализованы к маю.

Соединённые Штаты занимают первое место в мире по заболеваемости и смертности от коронавируса. С начала пандемии заразилось более 30 миллионов человек, умерло 545,4 тысячи.

Ранее Байден объявил о намерении баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2024 году.

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