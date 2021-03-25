Итальянский рэпер Клементино прочтёт рэп, используя отрывки из "Божественной комедии" Данте Алигьери
Он вступит в воображаемый диалог с автором, которого нет уже 700 лет.
Фото © Скриншот из видео телеканала "Санкт-Петербург"
Рэп-исполнитель из Неаполя Клементино станет гвоздём мероприятия "Комедия в эпоху рэпа. Диалог Клементино с Данте", которое 25 марта устраивает Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге.
Данное событие приурочено к 700-летию со дня смерти великого поэта. Как заявил Клементино в эфире телеканала "Санкт-Петербург", для него огромная честь принимать участие в данном мероприятии. Предполагается, что артист представит новое прочтение знаменитых строк Данте на современном языке в виде оригинальной интерпретации. Клементино вступит в воображаемый диалог с мастером, используя отрывки из "Божественной комедии" и "Новой жизни".
"Мы создали три песни: одну в стиле рэп с припевом в стиле рок, одну в стиле регги и ещё одну песню, стилизованную под фанк 70-х годов", — отметил артист.
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