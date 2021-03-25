Итальянский рэпер Клементино прочтёт рэп, используя отрывки из "Божественной комедии" Данте Алигьери

Данное событие приурочено к 700-летию со дня смерти великого поэта. Как заявил Клементино в эфире телеканала "Санкт-Петербург", для него огромная честь принимать участие в данном мероприятии. Предполагается, что артист представит новое прочтение знаменитых строк Данте на современном языке в виде оригинальной интерпретации. Клементино вступит в воображаемый диалог с мастером, используя отрывки из "Божественной комедии" и "Новой жизни".