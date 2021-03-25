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Путину показали, где Николай Басков проходил театральный "курс молодого бойца"

Популярный певец пришёл в учреждение в десять лет и ушёл в шестнадцать.

25 марта 2021, 18:17

Фото © LIFE

Путину показали, где Николай Басков проходил театральный "курс молодого бойца". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного актёра. В ходе визита его директор Александр Фёдоров рассказал главе государства о праздновании 30-летия культурного учреждения на сцене Большого театра.

"Наш первый ученик Коля Басков поёт заключительную песню. Он пришёл, когда ему было десять лет, и ушёл, когда было шестнадцать", — сказал директор театра и показал фото с тогда ещё юным певцом.

Путину устроили экскурсию по новому зданию Детского музыкального театра юного актёра

Путину устроили экскурсию по новому зданию Детского музыкального театра юного актёра

"Басков тоже у вас проходил курс молодого бойца", — пошутил в ответ президент.

Напомним, что визит главы государства был приурочен ко Дню работника культуры, который российский лидер назвал праздником, близким каждому из россиян. Ранее Путин поделился воспоминаниями о гимне СССР и процитировал Льва Толстого, отмечая значимость культуры и искусства в современном обществе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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