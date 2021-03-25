Путину показали, где Николай Басков проходил театральный "курс молодого бойца"
Популярный певец пришёл в учреждение в десять лет и ушёл в шестнадцать.
Фото © LIFE
Путину показали, где Николай Басков проходил театральный "курс молодого бойца". Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного актёра. В ходе визита его директор Александр Фёдоров рассказал главе государства о праздновании 30-летия культурного учреждения на сцене Большого театра.
"Наш первый ученик Коля Басков поёт заключительную песню. Он пришёл, когда ему было десять лет, и ушёл, когда было шестнадцать", — сказал директор театра и показал фото с тогда ещё юным певцом.
"Басков тоже у вас проходил курс молодого бойца", — пошутил в ответ президент.
Напомним, что визит главы государства был приурочен ко Дню работника культуры, который российский лидер назвал праздником, близким каждому из россиян. Ранее Путин поделился воспоминаниями о гимне СССР и процитировал Льва Толстого, отмечая значимость культуры и искусства в современном обществе.
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