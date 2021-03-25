Стала известна причина смерти внука Назарбаева
Семья отметила, что никогда не оправится от кончины Айсултана.
Айсултан Назарбаев. Фото © Facebook / Aisultan Jesus Rakhat
29-летний Айсултан Назарбаев — внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — скончался вследствие кокаиновой зависимости. К такому выводу пришла коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс. Об этом в разговоре с РИА "Новости" сообщили представители семьи Назарбаевых в Великобритании.
Айсултан боролся с наркозависимостью, и его смерть не вызывает каких-либо подозрений, считают правоохранительные органы, основываясь на показаниях свидетелей и психиатра.
"Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время", — сообщили в семье Назарбаевых.
Напомним, что Айсултан Назарбаев скончался в августе 2020 года в Лондоне в возрасте 29 лет.
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