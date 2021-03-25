Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Стала известна причина смерти внука Назарбаева

Семья отметила, что никогда не оправится от кончины Айсултана.

25 марта 2021, 18:35
<p>Айсултан Назарбаев. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=963514443705045&set=a.108720705851094" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aisultan Jesus Rakhat</a></p>

Айсултан Назарбаев. Фото © Facebook / Aisultan Jesus Rakhat

29-летний Айсултан Назарбаев — внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — скончался вследствие кокаиновой зависимости. К такому выводу пришла коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс. Об этом в разговоре с РИА "Новости" сообщили представители семьи Назарбаевых в Великобритании.

Айсултан боролся с наркозависимостью, и его смерть не вызывает каких-либо подозрений, считают правоохранительные органы, основываясь на показаниях свидетелей и психиатра.

"Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время", — сообщили в семье Назарбаевых.

Семейные тайны. Что скрывается за смертью в Лондоне внука Назарбаева

Семейные тайны. Что скрывается за смертью в Лондоне внука Назарбаева

Напомним, что Айсултан Назарбаев скончался в августе 2020 года в Лондоне в возрасте 29 лет.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1