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Приятнее основы: молодёжная сборная России разгромила Исландию на старте Евро-2021

Интрига в матче умерла ещё в первом тайме.

25 марта 2021, 18:52

Фото © VK / Молодёжная сборная России по футболу

Молодёжная сборная России блестяще стартовала на футбольном чемпионате Европы в Венгрии и Словении, обыграв команду Исландии, — 4:1.

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Подшефные Михаила Галактионова с первых минут активно бросились вперёд и создали ряд моментов у ворот скандинавов. На исходе получаса игры 17-летний игрок "Динамо" Арсен Захарян заработал пенальти, который уверенно исполнил Фёдор Чалов. В конце тайма нападающий ЦСКА выдал прекрасный пас на одноклубника Тикнизяна, который удвоил преимущество сборной. В конце основного времени первой половины встречи забил всё тот же Захарян.

После перерыва давление наших осталось на высоком уровне. Денис Макаров на 53-й минуте шикарно разобрался с защитой Исландии и послал мяч в дальний угол. Однако сохранить ворота "на замке" у Александра Максименко не получилось — голом отметился сын легенды "Челси" Эйдура Гудьонсена Свейнн. В итоге прекрасная победа команды Михаила Галактионова. Единственным неприятным моментом встречи стала травма защитника "Спартака" Павла Маслова.

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Следующим соперником нашей молодёжки станет один из фаворитов турнира — сборная Франции. Игру, которая состоится 28 марта, в прямом эфире покажет "Матч ТВ". Начало трансляции в 21:50.

Молодёжный чемпионат Европы – 2021

Группа С

Россия – Исландия — 4:1 (Чалов, Тикнизян, Захарян, Макаров – Гудьонсен)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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