Приятнее основы: молодёжная сборная России разгромила Исландию на старте Евро-2021

Молодёжная сборная России блестяще стартовала на футбольном чемпионате Европы в Венгрии и Словении, обыграв команду Исландии, — 4:1.

Подшефные Михаила Галактионова с первых минут активно бросились вперёд и создали ряд моментов у ворот скандинавов. На исходе получаса игры 17-летний игрок "Динамо" Арсен Захарян заработал пенальти, который уверенно исполнил Фёдор Чалов. В конце тайма нападающий ЦСКА выдал прекрасный пас на одноклубника Тикнизяна, который удвоил преимущество сборной. В конце основного времени первой половины встречи забил всё тот же Захарян.

А вот третий. Дебютант Захарян вначале заработал пенальти, а потом и отметился и сам 🤩



У Чалова уже гол+две передачи:https://t.co/ApMcQz8xpa pic.twitter.com/EYsNY20asa — Матч ТВ (@MatchTV) March 25, 2021

После перерыва давление наших осталось на высоком уровне. Денис Макаров на 53-й минуте шикарно разобрался с защитой Исландии и послал мяч в дальний угол. Однако сохранить ворота "на замке" у Александра Максименко не получилось — голом отметился сын легенды "Челси" Эйдура Гудьонсена Свейнн. В итоге прекрасная победа команды Михаила Галактионова. Единственным неприятным моментом встречи стала травма защитника "Спартака" Павла Маслова.

Следующим соперником нашей молодёжки станет один из фаворитов турнира — сборная Франции. Игру, которая состоится 28 марта, в прямом эфире покажет "Матч ТВ". Начало трансляции в 21:50.

Молодёжный чемпионат Европы – 2021 Группа С Россия – Исландия — 4:1 (Чалов, Тикнизян, Захарян, Макаров – Гудьонсен)

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