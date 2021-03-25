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Аналитики подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала: цифра впечатляет

Прохода ожидают танкеры с нефтью, суда с сухими грузами, водой, домашним скотом и многие другие.

25 марта 2021, 19:03
<p>Скриншот © Twitter / <a href="https://twitter.com/AAbouelenin/status/1374787986752204809" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Eslll7970Gladii</a></p>

Скриншот © Twitter / Eslll7970Gladii

Суэцкий канал по-прежнему остаётся заблокированным гигантским контейнеровозом, в "пробке" застряло значительное количество грузовых судов, что наносит серьёзный ущерб экономике. По оценкам американских аналитиков, ежедневный ущерб от перекрытия составляет 9,6 миллиарда долларов в день, передаёт Bloomberg.

Нефть подорожала на 5% из-за застрявшего в Суэцком канале гигантского контейнеровоза

Нефть подорожала на 5% из-за застрявшего в Суэцком канале гигантского контейнеровоза

По данным управления канала, водную артерию использует около 50 кораблей в день, в 2019 году на него приходилось более 50% транзитного тоннажа. Перекрытие пути влияет сразу на несколько отраслей, сейчас прохода ожидает десять танкеров с чистыми нефтепродуктами и биодизелем. В очереди также застряло 40 балкеров, перевозящих различные сухие грузы, в том числе зерно и цемент, корабли с топливом и химикатами, восемь судов с домашним скотом, танкер с водой и другие.

Пока не известно, сколько времени потребуется на преодоление затора, поскольку усилия по перемещению контейнеровоза пока не увенчались успехом. По данным Bloomberg, всего около 300 судов во всём мире либо застряли в Суэцком канале, ожидая перехода по водному пути, либо нуждаются в проходе.

Напомним, что 24 марта контейнеровоз Evergreen сел на мель и полностью перекрыл движение. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Из-за этого в Суэцком канале образовалась пробка из кораблей, более 200 судов ожидают прохода. Роскосмос показал фото корабля, застрявшего между двумя берегами.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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