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Эффектный сход "мокрой" лавины в Сочи попал на видео

К счастью, никто не пострадал.

25 марта 2021, 19:06

Эффектный сход "мокрой" лавины в Сочи попал на видео. Видео © Телеграм-канал "Сочи № 1"

В Сочи на Красной Поляне сошла так называемая мокрая лавина (массы снега с водяной прослойкой). Об этом сообщил телеграм-канал "Сочи № 1".

В результате инцидента никто не пострадал. Лавина прошла под канатной дорогой на территории горнолыжного курорта Лаура. Очевидцы отмечают, что основной трассы она не достигла. Такая "мокрая" лавина особенно опасна тем, что она очень сильно затрудняет спасательные работы.

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А вот в Хибинах ранее всё закончилось гораздо печальнее. 22 марта там сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Одна девочка 2008 года рождения погибла. Задержан руководитель тургруппы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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