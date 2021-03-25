Эффектный сход "мокрой" лавины в Сочи попал на видео

В результате инцидента никто не пострадал. Лавина прошла под канатной дорогой на территории горнолыжного курорта Лаура. Очевидцы отмечают, что основной трассы она не достигла. Такая "мокрая" лавина особенно опасна тем, что она очень сильно затрудняет спасательные работы.

А вот в Хибинах ранее всё закончилось гораздо печальнее. 22 марта там сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Одна девочка 2008 года рождения погибла. Задержан руководитель тургруппы.