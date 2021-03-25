Эффектный сход "мокрой" лавины в Сочи попал на видео
К счастью, никто не пострадал.
Эффектный сход "мокрой" лавины в Сочи попал на видео. Видео © Телеграм-канал "Сочи № 1"
В Сочи на Красной Поляне сошла так называемая мокрая лавина (массы снега с водяной прослойкой). Об этом сообщил телеграм-канал "Сочи № 1".
В результате инцидента никто не пострадал. Лавина прошла под канатной дорогой на территории горнолыжного курорта Лаура. Очевидцы отмечают, что основной трассы она не достигла. Такая "мокрая" лавина особенно опасна тем, что она очень сильно затрудняет спасательные работы.
А вот в Хибинах ранее всё закончилось гораздо печальнее. 22 марта там сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Одна девочка 2008 года рождения погибла. Задержан руководитель тургруппы.
Выбор редакции
Обрушился снежный козырёк: Лайф публикует фото с места схода лавины в Хибинах, где погибла девочка
Отправили через AirDrop: вылет рейса S7 из Краснодара задержали из-за мема "Я с ножом"
Петербуржцу восстановили нос, который едва не откусила лошадь
Засудивший Моргенштерна автор песни "Путин — молодец" теперь решил взяться за Егора Крида
Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины
Комментариев: 0