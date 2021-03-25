Один спасатель погиб при падении вертолёта МЧС в залив под Калининградом
В момент ЧП на борту находились трое спасателей.
Фото © ТАСС / Артем Геодакян
Вертолёт Ка-32 МЧС России совершил жёсткую посадку в Калининградской области во время учебного полёта. Как стало известно Лайфу, винтокрылая машина упала в акватории Куршского залива.
ЧП произошло около 21:00 (22:00 мск). Вертолёт потерпел крушение в пяти километрах от берега. На борту находилось трое сотрудников областного МЧС. Двоих удалось спасти, они находятся на катере рыбоохраны. Третий сотрудник погиб. Его тело и вертолёт пытаются достать из воды.
Ранее сообщалось, что в районе посёлка Каштак в Чите парашютист во время прыжка зацепился за хвост вертолёта, это произошло на высоте около двух километров.
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