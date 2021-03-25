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Один спасатель погиб при падении вертолёта МЧС в залив под Калининградом

В момент ЧП на борту находились трое спасателей.

25 марта 2021, 19:34
<p>Фото © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Вертолёт Ка-32 МЧС России совершил жёсткую посадку в Калининградской области во время учебного полёта. Как стало известно Лайфу, винтокрылая машина упала в акватории Куршского залива.

ЧП произошло около 21:00 (22:00 мск). Вертолёт потерпел крушение в пяти километрах от берега. На борту находилось трое сотрудников областного МЧС. Двоих удалось спасти, они находятся на катере рыбоохраны. Третий сотрудник погиб. Его тело и вертолёт пытаются достать из воды.

Ранее сообщалось, что в районе посёлка Каштак в Чите парашютист во время прыжка зацепился за хвост вертолёта, это произошло на высоте около двух километров.

Нештатно сработала катапульта. Под Калугой трое лётчиков погибли в результате ЧП на Ту-22М

Нештатно сработала катапульта. Под Калугой трое лётчиков погибли в результате ЧП на Ту-22М

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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