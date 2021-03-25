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В Набережных Челнах маленькие дети нашли родителей мёртвыми: муж задушил жену из-за развода и покончил с собой

При этом соседка отметила, что знала семью только с хорошей стороны.

25 марта 2021, 19:36

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Жуткий случай произошёл в поселке Замелекесье города Набережные Челны. Там дети семи и десяти лет обнаружили тело 35-летней женщины и её 43-летнего супруга. Как сообщает телеканал "360", мужчина мог задушить жену из-за развода, а потом покончить с собой.

"Утром тела обнаружили проснувшиеся дети супругов, после чего сообщили об этом родственникам. Предположительно, причиной убийства послужило то обстоятельство, что женщина собиралась развестись с мужем", — сообщили в СУ СКР по региону, уточнив, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Старшая по дому, где произошло убийство, отметила, что знала семью только с положительной стороны.

"Я эту семью знаю, они в садик у нас ходили. Неплохая семья, хорошая. Тесно мы не общались. Я бы не сказала, что семья плохая. Дети ухоженные, опрятные. Родители о них заботились", — рассказала женщина.

Также она призналась, что не слышала никакой ругани в семье, в том числе и в роковой день.

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Ранее Лайф рассказывал, как парень записал страшное сообщение другу перед тем, как его жену нашли мёртвой в морозильной камере. В роковой вечер соседи слышали, что супруги разговаривали на повышенных тонах, также из дома доносились крики детей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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