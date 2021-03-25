В Москве следователя задержали за кражу 25 млн рублей из сейфа с вещдоками

В Москве был задержан начальник следственного отдела МВД России по Ярославскому району. Об этом сообщает столичное СУ СКР. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере).

По данным следствия, фигурант узнал, что в сейфе будут храниться изъятые в рамках уголовного дела деньги. Они были помещены туда после совершения необходимых процессуальных действий. Не позднее февраля 2021 года подозреваемый воспользовался отсутствием посторонних и похитил денежные средства в размере более чем 25 миллионов рублей.

Незаконная деятельность сотрудника полиции была пресечена благодаря совместной работе следователей, сотрудников МВД и ФСБ по городу Москве и Подмосковью. В настоящее время проводятся следственные действия. Устанавливаются иные лица, возможно, причастные к совершению преступления. Расследование продолжается.

Ранее Лайф сообщал, что в Пензенской области задержали за взятку руководителей районной администрации и сельсовета.

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