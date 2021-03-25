В Москве следователя задержали за кражу 25 млн рублей из сейфа с вещдоками
Крупная сумма была изъята в рамках уголовного дела.
Фото © Pexels
В Москве был задержан начальник следственного отдела МВД России по Ярославскому району. Об этом сообщает столичное СУ СКР. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере).
По данным следствия, фигурант узнал, что в сейфе будут храниться изъятые в рамках уголовного дела деньги. Они были помещены туда после совершения необходимых процессуальных действий. Не позднее февраля 2021 года подозреваемый воспользовался отсутствием посторонних и похитил денежные средства в размере более чем 25 миллионов рублей.
Незаконная деятельность сотрудника полиции была пресечена благодаря совместной работе следователей, сотрудников МВД и ФСБ по городу Москве и Подмосковью. В настоящее время проводятся следственные действия. Устанавливаются иные лица, возможно, причастные к совершению преступления. Расследование продолжается.
Ранее Лайф сообщал, что в Пензенской области задержали за взятку руководителей районной администрации и сельсовета.
Лента новостей
"Там какие-то отклонения нервные": Лера Кудрявцева выписалась из больницы и рассказала об окровавленном госте, проникшем в её палату
сегодня в 19:49
В Набережных Челнах маленькие дети нашли родителей мёртвыми: муж задушил жену из-за развода и покончил с собой
сегодня в 19:36
Один спасатель погиб при падении вертолёта МЧС в залив под Калининградом
сегодня в 19:34
Выбор редакции
Найдена годовалая девочка, которую отец-бизнесмен похитил у бывшей сожительницы в Москве
Задержан один из нападавших на бойца MMA Мирзаева в 2016 году
В Башкирии муж облил бензином жену и поджёг
Есть первое золото: Россияне Мишина и Галлямов стали чемпионами мира по фигурному катанию
Режиссёр боевика "Годзилла против Конга" сравнил монстров и назвал сильнейшего
Комментариев: 0