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Дубль нападающего Мамина приблизил ЦСКА к полуфиналу Кубка Гагарина

Армейцы вышли вперёд в противостоянии с железнодорожниками.

25 марта 2021, 19:55
<p>Фото © Пресс-служба ХК ЦСКА</p>

Фото © Пресс-служба ХК ЦСКА

Две шайбы нападающего Максима Мамина помогли московскому ЦСКА на родном льду победить ярославский "Локомотив" (3:2) в пятом матче четвертьфинального раунда Кубка Гагарина.

Армейцы быстро открыли счёт: уже на первой минуте встречи ворота гостей распечатал Константин Окулов.

На первый перерыв красно-синие ушли, удвоив добытое ранее преимущество, в концовке периода отличился Максим Мамин.

Он же под занавес второй двадцатиминутки забросил вторую шайбу, которая по итогам игры оказалась победной для армейцев.

Две результативные передачи к своему голу приплюсовал Константин Окулов. В составе "Локомотива" дублем отметился финн Тему Пулккинен.

ЦСКА одержал третью победу над "Локомотивом" и вышел вперёд в четвертьфинальной серии — 3-2. Следующий матч, который может принести армейцам путёвку в полуфинал турнира, состоится 27 марта в Ярославле.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

ЦСКА – "Локомотив" — 3:2 (2:0; 1:1; 0:1), в серии — 3-2.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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