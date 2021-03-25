Дубль нападающего Мамина приблизил ЦСКА к полуфиналу Кубка Гагарина
Армейцы вышли вперёд в противостоянии с железнодорожниками.
Фото © Пресс-служба ХК ЦСКА
Две шайбы нападающего Максима Мамина помогли московскому ЦСКА на родном льду победить ярославский "Локомотив" (3:2) в пятом матче четвертьфинального раунда Кубка Гагарина.
Армейцы быстро открыли счёт: уже на первой минуте встречи ворота гостей распечатал Константин Окулов.
На первый перерыв красно-синие ушли, удвоив добытое ранее преимущество, в концовке периода отличился Максим Мамин.
Он же под занавес второй двадцатиминутки забросил вторую шайбу, которая по итогам игры оказалась победной для армейцев.
Две результативные передачи к своему голу приплюсовал Константин Окулов. В составе "Локомотива" дублем отметился финн Тему Пулккинен.
ЦСКА одержал третью победу над "Локомотивом" и вышел вперёд в четвертьфинальной серии — 3-2. Следующий матч, который может принести армейцам путёвку в полуфинал турнира, состоится 27 марта в Ярославле.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала
ЦСКА – "Локомотив" — 3:2 (2:0; 1:1; 0:1), в серии — 3-2.
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