Найдена годовалая девочка, которую отец-бизнесмен похитил у бывшей сожительницы в Москве

Следователи и сотрудники уголовного розыска нашли годовалую девочку, которую отец-бизнесмен похитил из квартиры бывшей сожительницы в Москве 12 марта. Об этом сообщает столичное СУ СКР.

Выяснилось, что мужчина и его сообщники вывезли малышку в Ленинградскую область, а затем вернули в Подмосковье, где и были задержаны. Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает, вскоре он будет передан матери.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Отец девочки в ближайшее время будет доставлен в подразделение СК для проведения следственных действий. Второй фигурант, подозреваемый в соучастии в преступлении, был задержан на территории Республики Коми. Расследование продолжается.

Напомним, 12 марта бизнесмен Рулан Тутушев с сообщниками ворвался в квартиру его бывшей сожительницы Ольги, чтобы забрать общую годовалую дочь вопреки решению суда. Пока один из них держал мать ребёнка, отец забрал девочку и вынес её из квартиры. Женщине угрожали убийством, если она окажет сопротивление.

Это уже второй случай в этой семье за два года. Руслан и Ольга никогда не состояли в браке, однако во время совместной жизни у них родился ребёнок. После очередного конфликта женщина забрала дочь и съехала от возлюбленного, не сообщив нового адреса. Тогда мужчина выследил и буквально выхватил дочку из рук её матери, после чего скрылся. В результате состоялся суд, девочка осталась с мамой.

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