Режиссёр боевика "Годзилла против Конга" сравнил монстров и назвал сильнейшего
Адам Вингард также поведал о личных симпатиях.
Кадр из фильма "Годзилла против Конга" / © Кинопоиск
Режиссёр блокбастера "Годзилла против Конга" Адам Вингард рассказал, кто из монстров сильнее: горилла или огромный ящер. По его словам, у каждого из героев есть свои слабые стороны.
"В нашей первой крупной боевой сцене в океане Конг находится в крайне невыгодном положении. Он не умеет так же хорошо плавать, как Годзилла. Он не может задерживать дыхание надолго. Годзилла же действительно отличный пловец. Он на своей территории, и у него уже есть преимущество, потому что он более сильный монстр", — рассказал Вингард в интервью изданию Variety.
Но всё же, как признался режиссёр, ему больше нравится Конг. Он очень похож на людей — это располагает к нему. Кинематографист сказал, что убрал некоторые сцены из сюжета, потому что очень переживал за Конга.
На большом экране в России "Годзилла против Конга" вышел 25 марта, а 26-го числа состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max. Эта картина стала четвёртой про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском боевике "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года.
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