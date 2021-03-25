Режиссёр боевика "Годзилла против Конга" сравнил монстров и назвал сильнейшего

Режиссёр блокбастера "Годзилла против Конга" Адам Вингард рассказал, кто из монстров сильнее: горилла или огромный ящер. По его словам, у каждого из героев есть свои слабые стороны.

"В нашей первой крупной боевой сцене в океане Конг находится в крайне невыгодном положении. Он не умеет так же хорошо плавать, как Годзилла. Он не может задерживать дыхание надолго. Годзилла же действительно отличный пловец. Он на своей территории, и у него уже есть преимущество, потому что он более сильный монстр", — рассказал Вингард в интервью изданию Variety.

Но всё же, как признался режиссёр, ему больше нравится Конг. Он очень похож на людей — это располагает к нему. Кинематографист сказал, что убрал некоторые сцены из сюжета, потому что очень переживал за Конга.

На большом экране в России "Годзилла против Конга" вышел 25 марта, а 26-го числа состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max. Эта картина стала четвёртой про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском боевике "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года.

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