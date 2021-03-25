Есть первое золото: россияне Мишина и Галлямов стали чемпионами мира по фигурному катанию
Ещё один наш дуэт сумел завоевать бронзовую медаль.
Фото © ТАСС / Наталья Федосенко
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Дебютанты мировых первенств выдали феноменальный прокат произвольной программы под We are the champions и "Богемскую рапсодию" группы Queen, который и принёс им золото (227,59 балла в сумме).
Вторыми стали китайцы Вэньцзин Суй – Хань Цун, которые набрали 225,71 балла по сумме двух программ. Лидеры после короткой программы — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — в произвольной программе стали лишь четвёртыми, а в итоге опустились на третье место (217,63 балла).
Чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов остановились в шаге от пьедестала. Пара откатала почти идеально, однако две ошибки допустила партнёрша. Несмотря на это, россияне набрали 141,30 балла за произвольную программу и 212,76 балла в сумме.
Выступление наших фигуристов позволило получить России все три максимальные квоты на участие в Олимпийских играх 2022 года в парном катании. Столько же наших дуэтов смогут выступить и на следующем чемпионате мира во Франции.
Добавим, что в пятницу медали разыграют женщины-одиночницы. После короткой программы в лидерах россиянка Анна Щербакова, третью строчку занимает Елизавета Туктамышева.
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