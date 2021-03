Есть первое золото: россияне Мишина и Галлямов стали чемпионами мира по фигурному катанию

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Дебютанты мировых первенств выдали феноменальный прокат произвольной программы под We are the champions и "Богемскую рапсодию" группы Queen, который и принёс им золото (227,59 балла в сумме).