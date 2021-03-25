"Относитесь спокойнее": Жириновский вступился за скандальную выставку засушенных мертвецов в Москве
Политик при этом признал, что детям показывать эти жутковатые экспонаты не следует.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что взрослые люди должны самостоятельно решать, что им смотреть, поэтому анатомическую выставку "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ запрещать не стоит. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.
"Не было бы шума вокруг, я бы и не узнал о них и не потерял бы ничего, если б не посмотрел их. Но раз критикуют, то пошёл... Так что давайте относиться к таким явлениям спокойнее. Конечно, детям показывать расчленённые трупы не стоит. Но и запрещать взрослым людям самим решать, что им смотреть, тоже не нужно", — написал Жириновский.
Политик посоветовал вместо этого сходить с детьми в музей ЛДПР, где "только позитивные экспонаты и настоящие исторические артефакты": плащ Муаммара Каддафи, наручные часы Саддама Хусейна, Тризуб со здания Госсовета Крыма и много других интересных вещей.
Ранее сообщалось, что в отношении организаторов выставки "Мир тела" была проведена проверка по поручению главы СК Александра Бастрыкина по той причине, что экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерного бальзамирования, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году.
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