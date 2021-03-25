"Относитесь спокойнее": Жириновский вступился за скандальную выставку засушенных мертвецов в Москве

"Не было бы шума вокруг, я бы и не узнал о них и не потерял бы ничего, если б не посмотрел их. Но раз критикуют, то пошёл... Так что давайте относиться к таким явлениям спокойнее. Конечно, детям показывать расчленённые трупы не стоит. Но и запрещать взрослым людям самим решать, что им смотреть, тоже не нужно", — написал Жириновский.