В КНДР заявили об испытании новой тактической ракеты
Снаряды точно поразили установленную цель, отметили в Пхеньяне.
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Власти КНДР заявили, что провели 25 марта испытания новой тактической управляемой ракеты. По данным агентства Рёнхап, северокорейский лидер Ким Чен Ын за испытаниями не наблюдал.
Отмечается, что во время пусков присутствовал член Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР Ли Бён Чхоль. Он сообщил, что испытания прошли успешно, две ракеты точно поразили установленную цель. Политик выразил уверенность, что разработка новой системы вооружений укрепит военную мощь страны и позволит противостоять военным угрозам.
Напомним, о ракетном запуске КНДР в сторону Японского моря стало известно накануне ночью. Предположительно, был произведён пуск двух баллистических ракет. На фоне этого Япония экстренно собрала заседание Совбеза, а премьер-министр страны заявил, что действия Пхеньяна нарушают резолюции СБ ООН.
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