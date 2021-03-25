Названы возможные причины падения вертолёта МЧС в залив под Калининградом
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Фото © Pixabay
Вертолёт Ка-32 МЧС России мог разбиться в Калининградской области из-за ошибки пилотов или технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах региона.
"Все версии будут рассмотрены в ходе расследования. Причинами крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность", — сказал собеседник агентства.
Как уже сообщал Лайф, вертолёт МЧС потерпел крушение над акваторией Куршского залива под Калининградом в пяти километрах от берега. На борту находилось три человека. Один из них погиб, двое в больнице. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Выбор редакции
Лайф узнал о состоянии выживших при крушении вертолёта под Калининградом
Один спасатель погиб при падении вертолёта МЧС в залив под Калининградом
Пока олигарх Шпигель и экс-губернатор Белозерцев делили миллионы, их водители судились за квартиру
"Может, раньше умрёт?!" Мэр Харькова жёстко пошутил в "Тиктоке" о смерти подчинённого без прививки
Путин проведёт заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"
Комментариев: 0