Названы возможные причины падения вертолёта МЧС в залив под Калининградом

Вертолёт Ка-32 МЧС России мог разбиться в Калининградской области из-за ошибки пилотов или технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах региона.

"Все версии будут рассмотрены в ходе расследования. Причинами крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность", — сказал собеседник агентства.

Как уже сообщал Лайф, вертолёт МЧС потерпел крушение над акваторией Куршского залива под Калининградом в пяти километрах от берега. На борту находилось три человека. Один из них погиб, двое в больнице. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.