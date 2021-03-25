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Названы возможные причины падения вертолёта МЧС в залив под Калининградом

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

25 марта 2021, 22:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вертолёт Ка-32 МЧС России мог разбиться в Калининградской области из-за ошибки пилотов или технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах региона.

"Все версии будут рассмотрены в ходе расследования. Причинами крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность", — сказал собеседник агентства.

Как уже сообщал Лайф, вертолёт МЧС потерпел крушение над акваторией Куршского залива под Калининградом в пяти километрах от берега. На борту находилось три человека. Один из них погиб, двое в больнице. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Лайф узнал о состоянии выживших при крушении вертолёта под Калининградом

Лайф узнал о состоянии выживших при крушении вертолёта под Калининградом

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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