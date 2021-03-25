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Турция начала переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V"

Сейчас на стадии испытаний находится турецкая вакцина, которая считается кандидатом на инновационную вакцину в мире.

25 марта 2021, 22:08

Фото © Pixabay

Турция начала рабочие переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Мы начали предварительные переговоры о поставке "Спутника V". После завершения испытаний, когда будет выяснено, что вакцина пригодна к применению, она может быть закуплена для массового использования", — сказал Коджа журналистам.

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По заявлению главы Минздрава, к концу мая в Турцию поступит около 100 миллионов доз вакцин, в том числе китайская CoronaVac — её в Турции применяют с января, а также немецкая Pfizer/BioNTech, объём поставок которой к апрелю должен составить четыре с половиной миллиона доз. На фазе испытаний сейчас находятся две турецкие вакцины, одна из которых с вирусоподобными частицами.

Напомним, вакцина "Спутник V" зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, её разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. В ходе третьей фазы клинических исследований вакцина "Спутник V" показала высокие показатели эффективности — 91,6%. Вакцину "Спутник V" приняли к использованию более чем в 50 странах.

Авторы
Юлия Коновалова

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