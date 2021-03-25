Простые советы: как защитить ребёнка от простуды весной

Простудные заболевания, как отмечает терапевт Анастасия Сафронова, это не только ОРЗ и ОРВИ, но и обострения хронических заболеваний дыхательных путей. Спровоцировать простуду может нарушение сна, неправильное питание, стресс, переохлаждение, сквозняки. Чтобы уберечь ребёнка от болезни, важно соблюдать несколько правил.

Одеваться по погоде

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В прохладную погоду некоторые мамы и папы стараются укутать своего ребёнка потеплее. Из-за этого малыш потеет и перегревается, а когда снимает одежду, происходит переохлаждение. И в этой ситуации тёплая одежда может стать причиной простуды.

Врачи советуют внимательно относиться к погодным условиям и не одевать ребёнка как капусту, если этого не требует температура за окном.

Закаливаться

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Совсем маленьких детей закаливать не рекомендуется. Для такой профилактики нужен психологический настрой. Поэтому психолог Юлия Гальцева отмечает, что мягкий контрастный душ и зарядку можно превратить в игру с ребёнком. Например, посоревноваться, кто из членов семьи сможет в течение месяца каждый день принимать закаливающий душ и делать зарядку — соревновательный дух будет мотивировать ребёнка, а в течение месяца эти процедуры могут стать привычкой.

К закаливаниям также относятся прогулки на свежем воздухе. Хотя бы раз в неделю стоит выезжать с ребёнком в парк или в лес, а когда станет тепло, кататься на велосипедах и роликах вместе.

Делать прививки

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Вакцинироваться на пике болезни или даже с небольшим насморком строго запрещено. Ведь в организм вводятся вирусы, к которым иммунитет вырабатывает антитела, чтобы защитить человека в случае атаки инфекции.

В идеале сделать прививку нужно в конце лета перед зимними эпидемиями гриппа и ОРВИ. Либо в конце зимы — начале весны, чтобы к апрельским всплескам простуд ребёнок был защищён.

Даже самая лёгкая простуда может иметь очень тяжёлые последствия: повлиять на сердце, почки, желудок. Поэтому профилактику простудных заболеваний нужно начинать как можно раньше.

Правильное питание

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Весной, когда организму особенно не хватает витаминов, необходимо добавить в свой рацион и в рацион ребёнка зелёные овощи и свежие фрукты. Кроме того, врачи рекомендуют отказаться от жирной пищи, которая перегружает желудочно-кишечный тракт и усложняет работу сердечно-сосудистой системы. Организму приходится тратить время на переваривание вредной еды, а не на защиту от внешних негативных факторов.

В рационе ребёнка также должны присутствовать кисломолочные продукты, богатые пробиотиками и лактобактериями. Простуды ухудшают работу кишечника, а йогурты, кефир и творог помогают восстановить микрофлору и повысить иммунитет.

Витаминизироваться

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Травяные чаи и поливитаминные комплексы могут укрепить иммунитет и при этом не навредят организму. Но, как отмечает иммунолог Марина Аплетаева, перед фитотерапией и выбором витаминов необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом, поскольку некоторые компоненты могут спровоцировать аллергию.

— Поливитаминные комплексы не опасны, их можно пить для профилактики. Правда, и пользы в них особо нет, ведь необходимые микроэлементы представлены в очень малых дозах. Но для собственного спокойствия можно пройти курс, — добавляет иммунолог.

Фитотерапевт Ольга Галицкова рекомендует принимать тёплые ванны с ромашкой или парой капель эфирного масла эвкалипта, а также промывать нос и горло отварами трав или солевыми растворами.

Следить за гигиеной

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Помещение, в котором играет или учится ребёнок, нужно регулярно проветривать. И лучше всего поставить там увлажнитель воздуха, из-за сухости слизистая в носу может трескаться и поэтому становится более уязвимой для вирусов и бактерий. Весной рекомендуется делать влажную уборку в детской каждый день.

Родителям необходимо как можно раньше приучить ребёнка к личной гигиене: чаще мыть руки, полоскать нос, не залезать грязными пальцами в глаза и не поправлять волосы. Так малыш не подхватит ни кишечную инфекцию, ни ОРВИ, ни другие простудные заболевания.

Если у малыша появились первые симптомы заболевания, лучше воздержаться от посещения детского сада или школы. Как только поднимается температура, малыш становится вялым, начинает сильно кашлять, у него краснеет горло или появляется диарея — нужно оперативно показать ребёнка врачу. Самолечение может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем и привести к осложнению.

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