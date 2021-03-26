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В Ливан доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Прививки намечены на 30 марта.

26 марта 2021, 00:09
<p>Фото © Zuma / TASS</p>

Фото © Zuma / TASS

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте. Об этом сообщает РИА "Новости".

Компании, профсоюзы и другие организации, желающие привить своих сотрудников, уже могут пройти электронную регистрацию на специальной платформе. Вакцинация "Спутником V" будет проходить в аккредитованных медицинских центрах и больницах под надзором Министерства здравоохранения Ливана. По плану первые прививки намечены на 30 марта.

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Ранее Лайф писал о том, что Германия призвала ЕК закупить российскую вакцину "Спутник V" на общеевропейском уровне.

Авторы
Юлия Коновалова

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