В Ливан доставили первую партию вакцины "Спутник V"
Прививки намечены на 30 марта.
Фото © Zuma / TASS
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Компании, профсоюзы и другие организации, желающие привить своих сотрудников, уже могут пройти электронную регистрацию на специальной платформе. Вакцинация "Спутником V" будет проходить в аккредитованных медицинских центрах и больницах под надзором Министерства здравоохранения Ливана. По плану первые прививки намечены на 30 марта.
Ранее Лайф писал о том, что Германия призвала ЕК закупить российскую вакцину "Спутник V" на общеевропейском уровне.
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