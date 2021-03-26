В Ливан доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте. Об этом сообщает РИА "Новости".

Компании, профсоюзы и другие организации, желающие привить своих сотрудников, уже могут пройти электронную регистрацию на специальной платформе. Вакцинация "Спутником V" будет проходить в аккредитованных медицинских центрах и больницах под надзором Министерства здравоохранения Ливана. По плану первые прививки намечены на 30 марта.