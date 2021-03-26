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Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин и России

Он призвал Европу быть самостоятельной в вопросе создания собственных препаратов от ковида.

26 марта 2021, 02:30
<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook /<a href="https://www.instagram.com/p/B_osLBdIyYQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.facebook.com/EmmanuelMacron/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Emmanuel Macron</a></p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за вакцин от коронавируса развернулась "мировая война нового типа". По его мнению, произошло это в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние" с помощью препаратов.

"Европа — это единственный континент, у которого есть своя стратегия и своя дипломатия в области вакцин. Мы наблюдаем попытки дестабилизации со стороны России, КНР, стремление влиять с помощью вакцины. На этом фоне мы хотим производить столько, чтобы удовлетворить собственные потребности", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.

Французский лидер считает, что Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от коронавируса. Он уверен, что к лету ЕС будет производить самое большое в мире количество таких препаратов. По мнению Макрона, будет сделано такое количество доз, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. Он признал, что раньше темпы вакцинации в Евросоюзе отставали, но теперь удалось наверстать упущенное.

Еврокомиссар заявил, что ЕС уже не нуждается в вакцине "Спутник V"

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Ранее издание Politico сообщало, что Германия призвала Еврокомиссию закупить российскую вакцину "Спутник V" на общеевропейском уровне.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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