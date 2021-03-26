Учёные связали выкидыши с риском преждевременной смерти

Специалисты проанализировали данные о беременных медсёстрах в период с 1993 по 2017 год, включая питание и образ жизни. Так, за 24 года наблюдения было зарегистрировано 2936 случаев преждевременной смерти, в том числе 1346 смертей от рака и 269 — от сердечно-сосудистых заболеваний. В дальнейшем выяснилось, что у перенёсших выкидыш онкология не влияла на сокращение продолжительности жизни, а вот проблемы с сердцем и сосудами вызывали летальный исход до 70-летнего возраста в 48% случаев.