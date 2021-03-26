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Учёные связали выкидыши с риском преждевременной смерти

К летальному исходу участниц исследования часто приводили проблемы с сердцем и сосудами.

26 марта 2021, 01:50

Фото © Pixabay

Группа учёных из США выяснила, что у женщин, которые имели выкидыши, на 19% увеличивается риск преждевременной смерти. Результаты исследований опубликованы в научном журнале The BMJ.

Специалисты проанализировали данные о беременных медсёстрах в период с 1993 по 2017 год, включая питание и образ жизни. Так, за 24 года наблюдения было зарегистрировано 2936 случаев преждевременной смерти, в том числе 1346 смертей от рака и 269 — от сердечно-сосудистых заболеваний. В дальнейшем выяснилось, что у перенёсших выкидыш онкология не влияла на сокращение продолжительности жизни, а вот проблемы с сердцем и сосудами вызывали летальный исход до 70-летнего возраста в 48% случаев.

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По словам авторов исследования, его результаты демонстрируют взаимосвязь выкидыша с серьёзными рисками для женского здоровья. Необходимы дополнительные наблюдения, чтобы выяснить, какие механизмы лежат в её основе.

Ранее российский врач объяснил, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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