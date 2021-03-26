Блинкен заявил, что общие интересы не помешают США противостоять России

Общие интересы не помешают США и их союзникам "сплочённо и решительно противостоять" агрессии со стороны России. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews, стенограмму которого опубликовал Госдепартамент.

"Мы понимаем, что могут быть сферы, где на основе взаимных интересов мы всё ещё можем работать вместе. Например, США с Россией продлили новый ДСНВ на пять лет", — сказал глава американской дипломатии.

Он напомнил, что на прошедшей в Брюсселе на этой неделе встрече глав МИД стран НАТО одной из главных тем была Россия и её якобы агрессивное поведение. По словам дипломата, США и их союзники обеспокоены "новыми системами вооружений, которые разрабатывает" Россия. Блинкен считает, что Москва бросает вызов. Чтобы справиться с ним, необходимо объединить усилия. Он добавил, что общие интересы в ряде сфер не помешают Вашингтону "сплочённо и решительно действовать вместе с союзниками и партнёрами, когда Россия совершает агрессивные действия".

Ранее Лайф писал о том, что главы МИД НАТО не смогли договориться по вопросу вывода войск из Афганистана.

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