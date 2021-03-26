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В Госдепе США увидели угрозу для всего мира от ракетных пусков КНДР

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что испытаниями Северная Корея нарушила ряд резолюций СБ ООН.

26 марта 2021, 00:51
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

США осуждают запуски ракет, произведённые Северной Кореей, и полагают, что незаконные программы Пхеньяна по ядерному оружию и баллистическим ракетам угрожают миру и безопасности. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

"США осуждают дестабилизирующие запуски баллистических ракет КНДР. Эти пуски нарушают ряд резолюций СБ ООН и угрожают региону и международному сообществу в целом", — заявил он ТАСС.

В КНДР заявили об испытании новой тактической ракеты

В КНДР заявили об испытании новой тактической ракеты

Представитель подчеркнул, что приверженность Вашингтона защите Южной Кореи и Японии остаётся неизменной. Действия КНДР, в свою очередь, нарушают глобальный режим нераспространения.

Напомним, накануне КНДР выпустила две ракеты в сторону Японского моря впервые с 29 марта 2020-го. Они не попали на территорию Японии и упали за пределами исключительной экономической зоны. В стране было созвано экстренное заседание Совета безопасности.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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