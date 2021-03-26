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Смертельный душ: в общежитии университета на Сахалине нашли мёртвыми двух студентов

Молодые люди могли погибнуть от удара током из-за короткого замыкания.

26 марта 2021, 00:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Двух студентов нашли мёртвыми в общежитии Сахалинского государственного университета. По предварительной версии, молодые люди погибли от удара током, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Погибших молодых людей в возрасте 18 и 19 лет обнаружили в одной из секций общежития учебного заведения, расположенного по ул. Крюкова в г. Южно-Сахалинске, утром 26 марта 2021 года", — рассказали в управлении.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Между тем местные СМИ сообщают, что студента ударило током в душе из-за короткого замыкания. Его попытался спасти товарищ, но тоже погиб от электротравмы.

Проверку после гибели учащихся СахГУ организовала также региональная прокуратура. В ходе неё будет дана правовая оценка соблюдению законодательства, в том числе по обеспечению безопасности проживания студентов в общежитии.

Ранее в общежитии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина был найден мёртвым иностранный студент.

В Ленинградской области двое рабочих погибли от удара током при выполнении работ

В Ленинградской области двое рабочих погибли от удара током при выполнении работ

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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