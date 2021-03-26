В ходе протестов в Белоруссии задержано более 200 человек. Видео © TUT.BY

В ходе массовых протестов в Белоруссии было задержано более 200 человек, об этом сообщила в своём телеграм-канале пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"По каждому факту правоохранители проведут проверки. Мы разберёмся в каждой ситуации. Призывы в Интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию", — отметила она.

Чемоданова рассказала, что незначительная протестная активность была отмечена на проспекте Независимости в Минске и других частях города. Некоторые граждане вели себя вызывающе и провоцировали сотрудников правоохранительных органов на ответные действия.

Во Фрунзенском районе белорусской столицы военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых были изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики, добавила пресс-секретарь МВД. Действиям задержанных будет дана правовая оценка.

Кроме того, сотрудниками ГАИ было выявлено 43 транспортных средства, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами. 11 автомобилей были отправлены на стоянки для дальнейшего разбирательства, поскольку их идентификационные данные вызывали сомнения.

Ранее Лайф писал о том, что белорусские силовики стянули спецтехнику к резиденции президента Александра Лукашенко в Минске.

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