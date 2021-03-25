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Задержанных в Минске российских журналистов отпустили

Представителей прессы ранее доставили в милицию из-за отсутствия аккредитации.

25 марта 2021, 23:04
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Корреспондента газеты "Коммерсант" Кирилла Кривошеева и фотографа "Известий" Павла Волкова, задержанных в Минске при освещении акций протеста, отпустили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

В Минске задержаны двое российских журналистов

В Минске задержаны двое российских журналистов

Кривошееву и Волкову уже вернули документы. Власти Белоруссии решили не выдворять россиян из страны. Журналисты прибыли в Минск для освещения акции протеста, запланированной на 25 марта. Их задержали, ссылаясь на отсутствие аккредитации.

Ранее Лайф писал о том, что белорусские силовики стянули спецтехнику к резиденции Лукашенко в Минске.

Авторы
Юлия Коновалова

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