Лайф публикует первое видео с места крушения вертолёта под Калининградом
В результате жёсткой посадки погиб один спасатель, ещё двое пострадали.
Разбившийся в Калининградской области вертолёт Ка-32 всё ещё не смогли достать из воды. Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении Лайфа кадры с места происшествия.
Воздушное судно находится примерно в пяти километрах от берега в районе города Полесска. Судя по кадрам с места трагедии, вертолёт находится на небольшой глубине.
Как уже сообщал Лайф, вертолёт МЧС потерпел крушение над акваторией Куршского залива под Калининградом. На борту находилось три человека. В результате погиб бортмеханик, командир и второй пилот выжили, их доставили в больницу. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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