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Лайф публикует первое видео с места крушения вертолёта под Калининградом

В результате жёсткой посадки погиб один спасатель, ещё двое пострадали.

25 марта 2021, 22:43
<p><em style="font-style: italic;">Фото</em> <em style="font-style: italic;">с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Первые кадры с места крушения вертолёта под Калининградом. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Разбившийся в Калининградской области вертолёт Ка-32 всё ещё не смогли достать из воды. Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении Лайфа кадры с места происшествия.

Воздушное судно находится примерно в пяти километрах от берега в районе города Полесска. Судя по кадрам с места трагедии, вертолёт находится на небольшой глубине.

Как уже сообщал Лайф, вертолёт МЧС потерпел крушение над акваторией Куршского залива под Калининградом. На борту находилось три человека. В результате погиб бортмеханик, командир и второй пилот выжили, их доставили в больницу. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Названы возможные причины падения вертолёта МЧС в залив под Калининградом

Названы возможные причины падения вертолёта МЧС в залив под Калининградом

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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