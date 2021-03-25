Лайф публикует первое видео с места крушения вертолёта под Калининградом

Первые кадры с места крушения вертолёта под Калининградом. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Разбившийся в Калининградской области вертолёт Ка-32 всё ещё не смогли достать из воды. Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении Лайфа кадры с места происшествия.

Воздушное судно находится примерно в пяти километрах от берега в районе города Полесска. Судя по кадрам с места трагедии, вертолёт находится на небольшой глубине.

Как уже сообщал Лайф, вертолёт МЧС потерпел крушение над акваторией Куршского залива под Калининградом. На борту находилось три человека. В результате погиб бортмеханик, командир и второй пилот выжили, их доставили в больницу. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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