Саммит ЕС поддержал идею создать цифровое евро

Саммит ЕС выступил за усиление международной роли европейской валюты и поддержал создание цифрового евро. Об этом сообщается в распространённом Брюсселем итоговом заявлении саммита по вопросам развития зоны евро.

"Саммит призвал к усилению и созданию более инновационного финансового сектора, более эффективных и устойчивых платёжных систем. В этом контексте должна продолжаться подготовительная работа по изучению возможности запуска цифрового евро", — говорится в документе.

Укрепление международной роли евро способствует стратегической автономии ЕС в экономических и финансовых вопросах, отмечается в заявлении. Евросоюз намерен "всемерно развивать и укреплять деноминированные в евро финансовые рынки", повышая собственную финансовую устойчивость. Для реализации этих планов Евросоюзу необходимо быстрое и эффективное восстановление после пандемии.

Ранее Лайф писал о том, что Минфин перевёл часть средств ФНБ из доллара и евро в юань и иену.

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