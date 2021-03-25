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После крушения вертолёта МЧС под Калининградом возбуждено уголовное дело

Следствие рассматривает две версии о причинах происшествия.

25 марта 2021, 23:36
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения вертолёта МЧС под Калининградом. Производство ведётся по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Лайф публикует первое видео с места крушения вертолёта под Калининградом

Лайф публикует первое видео с места крушения вертолёта под Калининградом

Следствие рассматривает две основные версии падения вертолёта Ка-32 в Калининградской области: нарушение техники безопасности и чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа.

Руководитель калининградского следственного отдела на транспорте Сергей Сумароков сообщил журналистам, что в настоящее время вертолёт находится в Куршском заливе на расстоянии около пяти километров от берега. К месту крушения направлены сотрудники СК и МЧС, будет принято решение о транспортировке воздушного судна на берег.

Напомним, вертолёт МЧС потерпел крушение над акваторией Куршского залива под Калининградом. На борту находилось три человека. В результате погиб бортмеханик, командир и второй пилот выжили, их доставили в больницу. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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