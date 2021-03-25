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Китай ввёл ответные санкции против Великобритании

Под ограничения попали граждане и организации, которые "распространяли ложь и дезинформацию" о Синьцзяне.

25 марта 2021, 23:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

КНР ввела санкции против Великобритании в ответ на ограничительные меры королевства из-за якобы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа.

"Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении девяти лиц и четырёх организаций [из Великобритании], распространявших ложь и дезинформацию о Синьцзяне", — говорится в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

США, Канада и Великобритания вслед за ЕС ввели санкции против Китая

США, Канада и Великобритания вслед за ЕС ввели санкции против Китая

Ранее США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против четырёх граждан Китая и одной организации по обвинению в нарушении прав человека в Синьцзяне. В ответ Пекин внёс в чёрный список 10 парламентариев и учёных, а также четыре организации Евросоюза.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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