Байден со смехом признался, что соскучился по Трампу — видео

Президент США Джо Байден признался, что соскучился по своему предшественнику Дональду Трампу. Неожиданное заявление он сделал во время первой официальной пресс-конференции на посту главы государства после вопроса, планирует ли он снова баллотироваться в 2024 году.

"My predecessor ... oh God, I miss him" -- Biden throws shade at Trump while saying he plans to run for reelection pic.twitter.com/WnW0EYHfzG — Aaron Rupar (@atrupar) March 25, 2021

Корреспондент CBS News Нэнси Кордес спросила, будет ли Байден баллотироваться на второй срок, и напомнила, что спустя столько же времени после вступления на пост президента в 2017 году Трамп уже создал предвыборный штаб для участия в выборах 2020 года.

"Моему предшественнику это было необходимо", — улыбнулся Байден. И со смехом продолжил: "Мой предшественник… О боже, я скучаю по нему!"

Американский лидер добавил, что в настоящее время вице-президент Камала Харрис проделывает большую работу и будет участвовать в выборах 2024 года вместе с ним.

Ранее в ходе пресс-конференции Байден объявил новую цель по вакцинации в США. Он намеревается вакцинировать 200 миллионов человек к сотому дню своего президентства.

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